Paredes respaldó a Guede: “Es un muy buen técnico. Ha sabido aguantar la presión”

El goleador de Colo Colo, Esteban Paredes, respaldó la labor del entrenador Pablo Guede al frente del cuadro albo, pese a los fuertes cuestionamientos existentes sobre el técnico argentino por no ganar el Torneo de Clausura y tras el pobre debut en la Copa Chile 2017.

El ex estratega de Palestino y San Lorenzo de Almagro está hoy en la mira del hincha del ‘Cacique’ por no poder abrochar el semestre pasado un título que parecía al alcance y luego de la goleada 4-1 sufrida ayer ante Deportes La Serena en el arranque del segundo certamen de importancia en el país.

Consultado por Guede, el experimentado delantero sólo tuvo positivos conceptos. “Me parece un muy buen técnico, aunque es joven y todos tenemos que aprender a diario. En Colo Colo hay harta exigencia, si pierdes dos o tres veces ya te quieren despedir. Hay demasiada presión, pero creo que ha sabido llevarla bien”, indicó en diálogo con El Gráfico.

“Trabaja de forma extraordinaria y si le agarramos la mano a todos los movimientos que nos enseña, podemos conseguir un buen estilo de juego, como cuando fuimos campeones de la Copa Chile”, agregó.

Continuando con los halagos apara el bonaerense, el ‘7’ del elenco popular declaró que “sabemos lo que hizo en Palestino, que es un mérito, ya que en equipos más bajos es más difícil lograr cosas. En lo personal, me hice bien amigo de él. Es un tipo que tiene muy claros sus objetivos y su visión del fútbol. Me ha ayudado bastante, tanto dentro como fuera de la cancha. Te da mucha confianza, que uno no la tiene con todos los técnicos”.

“Cuando llegó, al principio estábamos mal, porque no podíamos hacer lo que él nos pedía, pero después estuvimos 12 ó 13 partidos invictos. Él nos ha dicho que cometió errores, lo que es bueno, porque los reconoce, al igual que nosotros. En base a eso, empezamos a trabajar y exigirnos para no repetirlos y poder ser campeones”, complementó.

En cuanto a los objetivos de Colo Colo para el Torneo de Transición, Paredes fue claro. “Ya no hay excusa, no podemos echarles la culpa a los demás. Cada uno tiene muy claros los objetivos, el camino que debemos seguir para lograr el título, que no será fácil. Hay equipos muy parejos, que han andado bien, como Deportes Iquique, Universidad de Concepción, Unión Española, Católica, la ‘U’ o nosotros, sin desmerecer al resto. Será un campeonato muy difícil, donde tenemos que estar aplicados y concentrados”, sentenció.