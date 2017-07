Paul Pogba lanzó a la piscina a una periodista que lo entrevistaba

El mediocampista francés del Manchester United y ex compañero de Arturo Vidal en la Juventus, Paul Pogba, junto al reciente fichaje de los "devils", el delantero belga, Romelu Lukaku, concedían una entrevista para ESPN, a la periodista de origen salvadoreño, Alexis Nunes.



La charla entre los futbolistas y la reportera, se dio al costado de una piscina, en la mansión que ambos futbolistas, quienes comparten una antigua amistad, arriendan en Beverly Hills, Los Angeles (EE.UU.).

En medio de la conversación la periodista propone un juego de "cachipún" (papel, piedra o tijera), en el que salió perdiendo.

Sin previo aviso, Paul Pogba empujó a la reportera y la lanzó al agua, quien sólo atinó a reir cuando ya estaba la piscina, mientras el futbolista reía de buena gana a causa de la infantil broma.

