Jorge Valdivia: "Estoy ansioso de que llegue luego mañana"

El experimentado mediocampista de Colo Colo Jorge Valdivia se declaró este martes "ansioso" por debutar con la casaquilla alba, en su regreso al 'Cacique' tras 11 años, y afirmó estar físicamente apto para jugar.

El 'Mago' tendrá este miércoles su presentación para la afición en la 'Noche Alba', donde la escuadra de Pablo Guede se enfrentará a Huachipato. El '10' del elenco popular verá finalmente acción, luego de su ausencia ante Deportes La Serena por la Copa Chile.

"Estoy ansioso de que llegue luego mañana, poder entrar al estadio y volver a vestir la 10. Estoy pensando en lo que va a ser mañana. Espero que sea una fiesta y el comienzo de algo muy bueno para nosotros", declaró en rueda de prensa.

En cuanto a su estado físico, el ex Palmeiras, Al Ain y Al Wahda indicó que "quizás estoy para correr una maratón pero no es lo mismo jugar un partido. No es lo mismo entrenar que competir.Me sentí cansado y falto de ritmo (en amistoso). Soy consciente de que no tengo mucho tiempo".

"Tengo muchas ganas de jugar. Pero soy consciente de que me voy a demorar un poquito más. El último partido lo tuve el 9 de mayo", añadió.

Además de confirmar su presencia este sábado en la revancha ante Deportes La Serena, en el Monumental por Copa Chile, el jugador de 33 años se refirió al duro traspié albo en la ida en La Portada (4-1).

"Fue muy doloroso perder contra La Serena. No era lo que se venía trabajando. Al hincha que no nos abandonen. Que sigan confiando", señaló.

"Lo que ese día (domingo) hubo en el camarín era mucha tristeza, dolor e impotencia. Lo que más hay que hacer es trabajar. Pablo (Guede) sigue teniendo la misma fuerza, el mismo respeto dentro del grupo, el mismo compromiso", agregó respaldando al entrenador.

Para finalizar, el talentoso volante afirmó que "me encantaría ser ese Mesías para Colo Colo pero esto es colectivo, es grupal. Tenemos que todos estar bien. El desafío más cercano que tengo es ponerme bien físicamente y jugar un buen número de partidos".