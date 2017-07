Arturo Vidal fue el jugador chileno más nombrado por la prensa internacional en la Confederaciones

Un análisis realizado por Imagen de Chile de los medios extranjeros en la Copa Confederaciones, reveló que Arturo Vidal fue el jugador chileno más mencionado por la prensa internacional y que también los medios y el público europeo tuvieron gran interés por las noticias de La Roja.

El estudio registró 3.315 noticias, en 34 países, entre el 12 de junio y el 3 de julio. La directora ejecutiva de la agencia, Myriam Gómez, comentó que el avance deportivo de una nación juega un rol protagónico en la construcción de su marca país.

"En los últimos años nuestros éxitos futbolísticos han generado una gran repercusión en el mundo, lo que puede incidir positivamente en la reputación internacional de la nación”, sostuvo.

El "Rey Arturo" marcó presencia en 698 notas, 21% del total, seguido por Alexis Sánchez con 627 y Claudio Bravo con 537. El jugador del Bayern Munich también fue el más destacado en la prensa foránea en 2016 tras el final de la Copa América Centenario.

Gómez resaltó el rol de los seleccionados como embajadores de Chile, "proyectan valores positivos que caracterizan a los chilenos, entre los que destacan la superación, la vocación de progreso y una mirada positiva frente a los desafíos y el futuro”.

Por otro lado, las plataformas de noticias alemanas fueron las que realizaron más publicaciones sobre “La Roja”, sumando 860 artículos, un 25,9% del total, seguidas por las de Perú (388) y Estados Unidos (158).

Destacaron las coberturas de Berliner Zeitung con 400 crónicas; Zeit Online, con 279 y Larepublica.pe con 199. En tanto, las plataformas web que registraron mayor número de visitas cuando publicaron noticias de La Roja fueron The Times of India (809 millones), The Guardian (Inglaterra, 571 millones), Larepublica.pe (354 millones) y The Washington Post (303 millones).

El estudio concluyó que los momentos donde más se registraron menciones y cobertura periodística de La Roja fue el 2 de julio, cuando cayó por la cuenta mínima ante Alemania en la final, mientras que el segundo hito ocurrió tras el partido que instaló a Chile en la final de la Copa, momento en que la prensa extranjera elogió la actuación de Claudio Bravo en la tanda de penales que derrotó a Portugal.