Murió Chuck Blazer, el ex dirigente que delató el FIFA Gate

A los 72 años murió el ex secretario general de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf), Chuck Blazer, quien fue el hombre clave del escándalo FIFA Gate, al revelar al FBI diversos antecentes de corrupción al interior del organismo.

La información fue dada a conocer por el periodista de The New York Times, Andrew Das, quien no especificó las causas del deceso, aunque constató que el estadounidense tuvos sus años finales "perseguidos por la investigación, la enfermedad y la desgracia".

Confirmed: Chuck Blazer, larger than life soccer executive whose final years were dogged by investigation, illness and disgrace, has died. — Andrew Das (@AndrewDasNYT) 13 de julio de 2017

Blazer, que estuvo como dirigente del fútbol norte y centroamericano 1996 y 2013, fue acusado de aceptar 20 millones de dólares de la Concacaf para un centro de desarrollo que pertenecía a miembros de su familia.

La investigación en su contra terminó en transformarlo en un "soplón" al interior de la FIFA, en un escándalo de sobornos a auspiciadores que estalló en 2015 y que principalmente afectó al ex presidente del organismo, el suizo Joseph Blatter.