Aníbal Mosa reveló que Esteban Pavez tiene ofertas y que Pedro Morales no sigue

12:21 El mediocampista Pavez está cerca de partir a préstamo, ante el interés de Gimnasia y Esgrima de La Plata y Coritiba. En tanto, Morales no terminó por convencer a Guede en la pretemporada.

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, reveló que el mediocampista Esteban Pavez está cerca de partir a préstamo, ante el interés de Gimnasia y Esgrima de La Plata y Coritiba, y aclaró que no se le renovará el contrato al volante ofensivo Pedro Morales.

Pese a sonar en su momento en el Celta de Vigo y en otros clubes de Europa, Pavez finalmente partiría cedido por el ‘Cacique’ a otra institución de Sudamérica. Mosa espera mandar a préstamo al jugador con una opción de compra del pase de 2 millones de dólares.

La primera opción es Gimnasia de Argentina, aunque el máximo dirigente de la concesionaria alba reconoció no estar del todo convencido luego de los problemas que tienen con San Lorenzo por la carta de Paulo Díaz.

"No nos gustaría dejarlo ir así, pero lo evaluaremos. No nos ha ido bien con los clubes argentinos", expresó el timonel de ByN.

Por otro lado, el empresario puertomontino comunicó que Pedro Morales no seguirá en Pedrero. El ex Dinamo Zagreb y Vancouver Whitecaps arribó a Colo Colo en enero de este año por un semestre y finalmente no terminó por convencer a Guede en la pretemporada.

"No está en los planes que siga", aseveró Mosa, quien aprovecho además de respaldar el trabajo de Pablo Guede en el banco del elenco popular.

“Cuando Colo Colo no anda bien se crean un montón de rumores que dan de que hablar pero el técnico sabe que las exigencias deportivas en este club son mayores siempre. No cambia nada quedar fuera ante La Serena porque nuestro objetivo es clasificar a la Copa Libertadores y para eso tenemos que ganar el Torneo de Transición”, sentenció.