Andy Murray corrigió pregunta sexista de un reportero en una conferencia de prensa

Luego de su derrota en Wimbledon,lo que le impidió acceder a las semifinales del torneo, el tenista Andy Murray corrigió la estadística de un reportero que le dijo que el tenista Sam Querrey, quien lo venció, es el primer estadounidense en llegar a las semifinales de un Grand Slam desde 2009.

"Tenista hombre", corrigió Murray al reportero, quien no entendió los dichos del británico y este le repitió, "tenista hombre".

"Sí seguro..." contestó el reportero entre unas tímidas risas que no hicieron sonreir a Andy Murray.

Esta no es la primera vez que el tenista británico sale a defender la estadística femenina en el deporte. Cuando obtuvo el oro olímpico por segunda vez consecutiva en Río 2016, también se le catalogó como el primer tenista en obtener tal logro, a lo que Murray respondió que las hermanas Serena y Venus Williams, tenían cuatro cada una.

