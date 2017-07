Isaac Díaz y su retorno a la U: "Vengo con un poco más de experiencia"

El delantero nacional Isaac Díaz entregó sus primeras impresiones en su retorno a Universidad de Chile, esperando ser un aporte en el terreno de juego y deseando celebrar un título con los azules.

Consultado por su vuelta al elenco colegial, tras jugar en la temporada 2013-2014, el ariete de 27 años declaró al sitio oficial del club que “estoy contento. Era lo que quería hace tiempo y se hizo realidad. Vengo con un poco más de experiencia”.

“He aprendido mucho a lo largo de estos tres años (fuera de Chile) y eso me va a ayudar bastante respecto a la primera vez que estuve acá, donde no nos fue muy bien como equipo, pero en lo personal pude marcar una diferencia en los goles y eso me ayudo bastante”, agregó.

Respecto a la actual plantilla de la ‘U’, que dirige Ángel Guillermo Hoyos, el ‘Toro de Fresia’ indicó que “se ve que es un grupo tremendamente fuerte, que ya se hizo fuerte y quiere seguir peleando por más cosas. Vengo a aportar, a sumarme y a ser uno más del plantel”.

En cuanto a la lucha por ganarse una camiseta de titular en la ofensiva, Díaz señaló que “en un equipo como la ‘U’ siempre va a haber competencia y eso es bueno para el equipo. Uno le tiene que meter las dudas al profe (Hoyos) y rendir en los entrenamientos para ganarse un puesto. Espero ser un aporte”.

Por último, en los objetivos en su retorno, el atacante afirmó que “lo único que tengo en la cabeza es salir campeón con la ‘U’. Es algo que desde que me fuí lo quiero hacer, quería volver para lograr eso. Lo vi salir campeón por la tele y ahora quiero vivirlo dentro de la cancha y ser un aporte. Ese el único sueño que tengo”.