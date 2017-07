Ángel Guillermo Hoyos prolongó su vínculo con la U hasta 2019

El entrenador de Universidad de Chile, Angel Guillermo Hoyos, decidió prolongar su vínculo hasta el año 2019 con el cuadro colegial, actual campeón del balompié nacional.

El encargado de revelar la información fue el presidente de Azul Azul, Carlos Heller. "Guillermo sigue con nosotros hasta el año 2019", indicó el timonel.

El técnico de origen argentino, en tanto, señaló en el CDA que "estoy inmensamente feliz de estar acá, un agradecimiento eterno a la gente que decide, que son Ronald (Fuentes), Carlos (Heller) y Pablito (Silva), para la confianza que tuvieron en uno".

Hoyos también se refirió a la flamante incorporación en delantera, Isaac Díaz. "Un aporte importantísimo. Lo que más me gustó de él son sus ojos, porque son el fondo del alma. Lo vi muy puro, muy transparente. Ya me empaché, se me fue el 'Guaje' y vamos a ver quién viene. Llegó el 'Kun', le pusimos así a Guerra, pero debo la comparación de Díaz. Le vi los ojos y me pasó un mensaje 'aquí estoy yo'", expresó.

Respecto al estreno de este domingo en Copa Chile, ante Ñublense en Chillán, el DT azul señaló que "este partido es algo trascendental, lo más importante en lo que es el inicio de temporada, una copa hermosa de jugar porque tiene la participación de diferentes categorías".