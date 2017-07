Celta de Vigo negó que haya recibido ofertas por Marcelo Díaz

El director deportivo del Celta, Felipe Miñambres, negó hoy que el club haya recibido ofertas por el chileno Marcelo Díaz, a pesar de las informaciones que le vinculan al Betis y al Tigres de la UANL mexicano.

"He hablado con Serra Ferrer -vicepresidente deportivo del Betis- y no me ha comentado nada del interés del Betis. Marcelo ahora está de vacaciones, por él hay rumores pero a nosotros no nos han llegado esas ofertas. Estamos en contacto con él y con su agente para encontrar lo mejor para las dos partes", explicó Miñambres.

El club gallego busca una salida al mediocentro, por el que en enero de 2016 pagó algo más de un millón de euros al Hamburgo alemán para cubrir la baja del argentino Augusto Fernández, traspasado al Atlético de Madrid.

Pese al buen rendimiento que ofreció con su selección en la Copa Confederaciones, Marcelo Díaz no entra en los planes de Juan Carlos Unzué, que considera bien cubierta esa posición con el serbio Nemanja Radoja y el recién fichado Stanislav Lobotka.

"Marcelo lo que quiere es jugar, sentirse importante y nosotros lo que también queremos es que él pueda estar en un sitio en el que pueda tener minutos. Estamos trabajando en esa salida pero no hay nada concretado", indicó Miñambres.

El director deportivo, además, reconoció el interés del Celta por el extremo sueco del Heerenveen Sam Larsson, aunque al mismo tiempo aclaró que "no es la única opción" que manejan para reforzar ese puesto.

"Estamos buscando un jugador de banda. Larsson es un gran futbolista, ha demostrado su categoría tanto durante esta temporada como en las anteriores con el Heerenveen. Pero de momento tiene contrato con su actual club", comentó.