Rafael Caroca apuntó al hincha: "Me ganaré a la gente de la 'U' con mucho esfuerzo y sacrificio"

Rafael Caroca, volante de Universidad de Chile, se declaró este martes muy cómodo en el elenco colegial, a casi un mes de ser presentado oficialmente, y aclaró que su principal objetivo con la casaquilla azul es ganarse a la gente “con esfuerzo, sacrificio y mucho trabajo”.

Recordar que el arribo del ex Deportes Iquique a la ‘U’ no estuvo exento de polémica. Apenas se confirmó su arribo al CDA, la hinchada de "Los de Abajo" no aceptó el fichaje del jugador por su pasado en Colo Colo. Incluso, los barristas lo amenazaron con mensajes del tono “te vamos a matar. No eres bienvenido en la U”.

Eso parece haber quedado atrás para Caroca, quien en rueda de prensa declaró que “he vivido días muy especiales acá. Todos me han hecho sentir bien. Sólo tengo palabras de agradecimiento. Todos se han portado un siete conmigo”.

“Tomé la mejor decisión al venir a la ‘U’. Cada día me convenzo más. Estamos bien, trabajando día a día, siempre con la mentalidad de seguir mejorando, con mucho sacrificio, apuntando a ganar cada fin de semana”, añadió.

Respecto a su status en la plantilla de Ángel Guillermo Hoyos, Caroca indicó que “me estoy acoplando al sistema. Estoy aprendiendo. Estoy agradecido de la recepción que me han dado, todos mis compañeros y el cuerpo técnico (…) No podría decir que tengo que jugar yo. Mi compromiso es mejorar día a día y aportar lo que pueda a este lindo grupo”.

En cuanto a la lucha que tendrá con Felipe Seymour y Lorenzo Reyes por una camiseta de titular, Caroca dijo que "estoy seguro que voy a aprender de ellos, son grandísimos jugadores y soy uno más, al que le toque bienvenido sea, lo apoyaremos de la mejor manera, esperando que la ‘U’ gane".

Ante el inminente arribo de Mauricio Pinilla al actual campeón del balompié nacional, que se concretaría este jueves, el volante expresó que "es un halago que llegue y creo que la competitividad que hay en el equipo es muy linda y sana".

Caroca viene de debutar oficialmente el pasado domingo en la victoria por 2-0 sobre Ñublense, en Chillán por la Copa Chile, y ahora se prepara para estrenarse frente a la hinchada azul para la revancha frente a los ‘Diablos Rojos’.

De cara al pleito de este sábado en el Estadio Nacional, el jugador de 27 años señaló que “me voy a ganar a la gente con esfuerzo, sacrificio y mucho trabajo”.