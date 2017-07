Jeisson Vargas está habilitado para jugar la Supercopa: llegó su transfer

18:26 El ex jugador de Estudiantes de La Plata podrá ser considerado por Mario Salas de cara al choque contra Colo Colo de este domingo en el Estadio Nacional.

Jeisson Vargas quedó habilitado para defender este domingo a Universidad Católica en la Supercopa frente a Colo Colo, en el Estadio Nacional, al arribar al país su certificado de transferencia internacional.

De esta forma, el ex Estudiantes de La Plata está inscrito en la tienda cruzada y podrá decir presente ante los albos. El entrenador Mario Salas no lo tiene contemplado en el once inicial, por lo que deberá esperar su oportunidad en el banco.

Vargas, jugador cuyo pase pertenece al Montreal Impact FC, viene de marcar un doblete el miércoles en el estrecho triunfo de la UC por 3-2 sobre Deportes Melipilla, elenco de la Segunda División Profesional, en amistoso jugado en San Carlos de Apoquindo.

El más probable once que enfrentará a la escuadra de Pablo Guede será con Cristopher Toselli; Juan Carlos Espinoza, Benjamín Kuscevic, Germán Lanaro, Fernando Cordero; Luciano Aued, César Fuentes, Diego Buonanotte; José Pedro Fuenzalida, Santiago Silva y Diego Vallejos.

Católica va por su segunda consagración consecutiva en la Supercopa de Chile, ya que en septiembre de 2016 superó por 2-1 a Universidad de Chile en el Estadio ‘Ester Roa’ de Concepción.