Pablo Guede se resta presión por ganar la Supercopa: "Estoy tranquilo"

El entrenador de Colo Colo, Pablo Guede, aseguró este viernes no sentir presión por ganar este domingo la Supercopa de Chile, en definición ante Universidad Católica, y evitó referirse a la posible partida del goleador Esteban Paredes a Peñarol de Uruguay.

Consultado de entrada por si siente la obligación de ganar la Supercopa, luego de perder a manos del ‘archirrival’ el Torneo de Clausura y por el opaco estreno en la Copa Chile, el estratega trasandino declaró en rueda de prensa que "hace un año me tocó vivir una final de esta misma manera ante Boca –dirigiendo a San Lorenzo- y estoy tranquilo. Esa vez me iba yo o (Rodolfo) Arruabarrena".

En cuanto a la posibilidad que Paredes juegue este domingo su último partido con el ‘Cacique’, el estar bien encaminadas las negociaciones para llegar a Peñarol, el ex técnico de Palestino indicó que "creo que no corresponde responder esa pregunta. No me voy a referir a temas que no sean de la final ante Universidad Católica".

"A 72 horas de la final, solo voy a hablar de lo netamente futbolístico. Esperamos un gran espectáculo", añadió Guede, que también evitó referirse a su continuidad. “Estamos para hablar de un partido lindo como son contra la UC”, dijo.

En tanto, el entrenador de 42 años confirmó la presencia frente a los cruzados del experimentado volante Jorge Valdivia, quien tendrá su primer choque oficial en su retorno a los albos tras 11 años.

"Esperamos la mejor versión de Valdivia, que tome la pelota y nos entregue claridad. Ver a un 'Mago' en muy buenas condiciones. Viene entrenando muy bien", apuntó.

Para finalizar, Guede aseveró que ante los pupilos de Mario Salas buscará “demostrar que lo que pasó en La Serena fue un accidente. Llegamos con muchas ganas de revertir lo sucedido y los chicos están con ganas de revancha”.