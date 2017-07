Mario Salas: "Nos hemos preparado bien para la Supercopa"

El entrenador de Universidad Católica, Mario Salas, aseguró que el cuadro cruzado llega bien preparado a disputar la Supercopa de Chile ante Colo Colo, este domingo en el Estadio Nacional, y reconoció haber aprendido de su expulsión en el último cruce con los albos.

Consultado por cómo llega el elenco de la franja a la disputa del trofeo que ganó el año pasado, el ‘Comandante’ declaró en rueda de prensa que “nos hemos preparado bien para este partido, porque no solo debemos generar si no también obstruir. Si tú no llegas muy bien preparado a un partido con Pablo (Guede), lo más probable es que se te haga muy difícil".

Además, el otrora seleccionador nacional Sub 20 evitó referirse a la crisis que afecta a Colo Colo, tras perder a manos de la ‘U’ el Clausura y por el amargo debut en Copa Chile. "Nosotros nos preocupamos del terreno de juego. No podemos opinar porque no estamos en la interna. Ya preocuparse de los jugadores y la táctica de Colo Colo es trabajo suficiente", dijo.

Respecto a la presencia del talentoso volante Jorge Valdivia en la definición en Ñuñoa, Salas indicó que "vamos a tener un especial cuidado no sólo con Valdivia, también con otros jugadores. Es un equipo que tiene muchas individualidades. Tenemos que entrar muy atentos, muy concentrados. Colo Colo no es sólo es Valdivia, también es Valdés, Paredes, todos los que juegan".

En tanto, el técnico del conjunto precordillerano no descartó la presencia desde el primer minuto en la Supercopa de Jeisson Vargas, flamante incorporación para los próximos desafíos. "Estamos viendo qué hacemos. Aún no hemos definido el equipo. Sin duda que la presencia de Jeisson este semestre será muy importante. Él es un gran jugador, que rindió muy bien", apuntó sobre el joven delantero.

Al ser requerido por el último choque con los albos, la derrota en marzo en el Monumental por el Clausura (2-0), Salas señaló que "no tengo el mejor recuerdo, por mi expulsión y porque perdimos. A mí me gusta mucho ganar. Uno no se cansa de aprender, de mejorar. Yo no puedo tener ese tipo de actitudes, y de alguna forma mejorar para que no vuelva a ocurrir".