El arquero más gordo del mundo reveló su calvario: "He tenido depresión"

Wayne Shaw, quien fue calificado como "el arquero más gordo del mundo", reveló el calvario personal que vive luego de haber sido despedido de Sutton United, un humilde equipo de fútbol inglés.

El golero de 45 años y más de 120 kilos se hizo mundialmente conocido durante una llave de octavos de final por la FA Cup, donde su equipo se enfrentó al poderoso Arsenal.

Shaw protagonizó una insólita polémica al aparecer comiendo un pastel de carne en la banca. Aunque la anécdota parecía graciosa, luego se supo una casa de apuestas pagaba 8 libras a una si él ingería algún alimento durante el compromiso. Luego de esto, el futbolista fue despedido del club.

“Mi mundo cayó. Era un mar de lágrimas. Nunca había sido despedido en mi vida. Está en mi mente todos los días y probablemente estará durante mucho tiempo más. He tenido depresión. No he dormido bien, pude sentir que me estaba estresando. Todavía tengo ese nudo en mi estómago”, admitió el arquero inglés al diario The Telegraph

Shaw también afirmó que "nadie pidió mi versión de la historia. La reacción del club fue que no querían tener nada que ver con eso. No gané ningún dinero y mis amigos tampoco. Probablemente me dejé llevar".