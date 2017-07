Presidenta Bachelet felicitó a los deportistas que se consagraron en sus disciplinas: “¡Chile celebra con orgullo!”

16:42 La Mandataria saludó a la selección chilena sub 17 de basquetbol, a Claudio Romero y a las hermanas Abraham.

Gran jornada para el deporte chileno se está viviendo durante el fin de semana, ya que la selección chilena sub 17 de basquetbol ganó el sudamericano a Argentina, Claudio Romero se consagró en el panamericano sub 20 de lanzamiento de disco y a las hermanas Antonia y Melisa Abraham, campeonas mundiales sub 23 de remo. La presidenta Michelle Bachelet felicitó a los nacionales y dijo que eran un orgullo para el país.

La Mandataria, mediante su cuenta de Twitter, publicó una seguidilla de tuits donde saludó a los deportistas que se consagraron en sus disciplinas. Primero a los representantes del baloncesto: “Mis felicitaciones a nuestros jóvenes deportistas. ¡Chile celebra con orgullo su triunfo en el #SudamericanoU17!”.

Mis felicitaciones a nuestros jóvenes deportistas. ¡Chile celebra con orgullo su triunfo en el #SudamericanoU17! https://t.co/fKrS9HPIgx — Michelle Bachelet (@mbachelet) 22 de julio de 2017

Luego le dedicó un mensaje a Romero que con un lanzamiento de 62.09 metros se adjudicó la medalla de oro panamericana: “Ayer Claudio ratificó su logro como campeón mundial con el título panamericano. ¡Muchas felicitaciones! ¡Gran futuro para nuestro atletismo!”.

Ayer Claudio ratificó su logro como campeón mundial con el título panamericano. ¡Muchas felicitaciones! ¡Gran futuro para nuestro atletismo! https://t.co/kL4EUWwwPj — Michelle Bachelet (@mbachelet) 22 de julio de 2017

Finalmente, fue el último triunfo criollo con las hermanas Abraham con las que resumió su alegría por el desempeño de los chilenos: “¡Qué fin de semana nos están regalando nuestros deportistas! Mi reconocimiento a este nuevo triunfo de las hermanas Abraham”.