María José Moya logró el primer oro para Chile en los Juegos Mundiales de Polonia

María José Moya obtuvo la medalla de oro en los 200 metros contrarreloj del patín carrera de los Juegos Mundiales, certamen que reúne a las especialidades no olímpicas en la ciudad de Breslavia, Polonia,

La seis veces campeona mundial clasificó a la final con el mejor tiempo de la fase clasificatoria (18.869 segundos). En la hora de la verdad, la deportista nacional se quedó con autoridad con el primer lugar con un crono de 18.840.

De esta manera, Moya se cobró revancha del cuarto lugar conseguido en los 300 metros pista y alcanzó la primera presea dorada para Chile en los Juegos Mundiales.

"Trabajo cumplido. Estoy feliz, me gustó la ruta, esa contra curva tenía su grado de dificultad pero me acomodé mucho. Este es un trabo que venimos haciendo hace mucho tiempo. No es menor revalidar el título después de cuatro años, y gracias a Dios se logró la medalla de oro", dijo.

"La verdad es que me saqué el gustito de la pista, mi segunda medalla de oro en Juegos Mundiales. Le dedico este triunfo a mi hermana que pasa siempre conmigo, a mi familia, a mis auspiciadores y a todos lo que se han preocupado por mí y me han apoyado", agregó.

En tres jornadas de competencias, Chile suma una medalla de oro y dos de bronce (Lucas Silva y Alejandra Traslaviña), todas conseguidas en el patín carrera.