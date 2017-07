Cristopher Toselli tras la derrota en la Súpercopa: "Hay que dar la vuelta la página rápido"

El arquero Cristopher Toselli y el mediocampista Diego Buonanotte se mostraron autocríticos a la hora de analizar la dura derrota por 1-4 de Universidad Católica ante Colo Colo en la definición de la Supercopa de Chile, disputada en el Estadio Nacional.

El golero, que ofició de capitán ante los albos, declaró que “por cómo fue el primer tiempo, creo que fue exagerado el marcador. Después del penal perdemos un poco el control y no volvemos a generar (peligro)”.

Además, Toselli llamó a enfocarse ahora en el debut en el Torneo de Transición, el próximo fin de semana ante Universidad de Concepción. “Esto afecta porque queríamos ganar la Supercopa. Hay que dar la vuelta la página rápido. Se viene lo más importante y tenemos la obligación de salir campeón”, dijo.

Para finalizar, el guardameta de 29 años señaló que “molesta perder porque perdimos un clásico y una final, pero insisto, debemos dar vuelta la página y pensar en la primera fecha. Vamos a trabajar como siempre y mejorar los detalles”.

Por su parte, Buonanotte no escondió su amargura por la goleada sufrida ante el ‘Cacique’. “Triste por el resultado. Era una final y la queríamos ganar. No se pudo. Hicimos un sacrificio grande. No nos merecíamos perder de la forma que se perdió”, expresó.

“Son distracciones nuestras que en cinco minutos nos hacen los goles. El primer gol no nos duró nada. Son errores nuestros. Hay que mejorar. Se perdió una final. Somos grandes y hay que poner la cara”, agregó el volante ofensivo argentino.

Continuando con el análisis, el santafesino indicó que “hicimos un buen partido, más allá de perder la final. Se hace un buen partido, pero en estos partidos no alcanza. Siempre hay que dar un poco más. El vestuario está muy bajoneado porque se perdió la final”.

“Personalmente estoy golpeado porque se hizo un sacrificio muy grande y estamos todo el tiempo luchando para lograr las cosas y no se puede. Me voy muy triste y bajoneado por el resultado. Prefiero jugar mal y ganar”, añadió.

Respecto al expresivo marcador a favor de los pupilos de Pablo Guede, el ‘Enano’ señaló que “ganaron 4-1 y ya está. No sé si injusto o no, el fútbol es así. Yo quiero ganar, no importa el cómo. Colo Colo nos ganó”.