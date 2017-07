La Princesa Alba defendió su video: "Lo que me da pena son las mujeres machistas"

Desde risas hasta indignación. La aparición de un videoclip realizado por la autodenominada " Princesa Alba ", grabado en el propio Estadio Monumental, dejó diversas reacciones por parte de los hinchas de Colo Colo

Lo cierto es que la realizadora de este material, que se transformó en uno de los videos de Youtube más vistos en nuestro país, es una joven de 20 años estudiante de dirección audiovisual en la Universidad Catolica.

En conversación con el sitio Pousta , la artista del género trap aseguró que es hincha del cuadro albo desde pequeña. "Mi papá siempre nos llevó al estadio. Me acuerdo que una vez se me cayó un diente y le pedía al ratoncito mientras estaba en el Monumental que no quería plata, que quería que ganara el Colo. Y ganó el Colo y lo dejé en el asiento. Que asco encontrarse un diente en el asiento", expresó.

La estudiante, quien según sus perfiles en las redes sociales asistió a Colegio La Maisonnette y viajó a países como Brasil, Francia y España, afirmó que su jugador favorito es Esteban Paredes y sentenció que Sebastián Piñera no es hincha albo. "Según yo, es de la cato", expresó.

Por las reacciones en las redes sociales a su video, la joven lo defendió y cuestionó especialmente a las mujeres que la criticaron por su cuerpo y vestimenta.

"Lo que me da pena son las mujeres machistas que me hacen mierda por mi cuerpo, la idea del cuerpo perfecto de Kylie Jenner no existe en la vida real, tengo un cuerpo normal y me encanta. Y que me dicen puta por vestirme de tal o tal forma, de cantar tal o tal cosa, filo. Me da pena que nosotras mismas no nos dejemos ser libres, ya tenemos suficiente con los hombres machistas", expresó.