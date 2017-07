Marcelo Díaz se emocionó al recordar el abandono de su padre a los 17 años

09:38 En la edición del programa El Cubo que se emitirá hoy en Chilevisión, el seleccionado nacional recordó entre lágrimas el episodio de su vida personal. "Le decía que no, que no se podía ir" dijo el jugador quien luego sostuvo que "ni siquiera mis súplicas sirvieron".

En un adelanto del programa El Cubo de Chilevisión que se emitirá hoy y que contará con la presencia del seleccionado nacional Marcelo Díaz, LUN consignó que el jugador se emocionó hasta las lágrimas en el capítulo al recordar el abandono de su padre a los 17 años.

“Yo estaba más maduro por decirlo de alguna forma, pero el hecho de que se haya ido de la casa no tenía una lógica“ dijo el futbolista.

“Me acuerdo que él se iba a ir de la casa porque tenía otra mujer con la que quería hacer su vida. En ese momento no entendía lo que estaba pasando y le decía que no, que no se podía ir. Pero bueno, el tomó su decisión y se fue. Imagínate que tu padre te dice eso, es como chocante y no tiene sentido. Yo con él compartía practicamente todo y lo único que quería era que no se fuera, que siguiera al lado de nosotros, pero ni siquiera mis súplicas sirvieron”, sostuvo el seleccionado.

Carepato además contó que su relación con su padre aun está en “stand by”. “Pasó muy poco tiempo desde que se fue de la casa. Dejamos de tener contacto por cuestiones de la vida, por problemas, todo fue muy enredado”.

“No lo veo hace ocho años. Yo ya lo perdoné y todo este tiempo me ha servido para analizar, pensar y deseasrlo, porque al final yo también soy padre ahora y no me gustaría que el día de mañana, mis hijos no tuvieran más contacto conmigo“ sostuvo Díaz.