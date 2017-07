Guede tras duras críticas de Mark González: “No me hace daño, es problema de él”

El entrenador de Colo Colo, Pablo Guede, se refirió a las duras críticas que realizó ayer Mark González, quien lo calificó como una persona bipolar, rencorosa y envidiosa. El ex jugador albo, además lo calificó como mal educado y acusó que no siquiera lo saludaba.

Guede se refirió al caso al inicio de la rueda de prensa previa al duelo de los albos con Antofagasta en el debut del torneo de transición y, dijo que “no hay que darle más importancia. La opinión que tiene habrá que respetarla, que opine lo que quiera, no voy a gastar tiempo en contestarle, no merece la pena”.

“Lo que dijo es problema de él, la gente no es tonta y a partir de ahí empezamos con la rueda de prensa”, dijo el entrenador de Colo Colo.

El DT dijo también que “tengo que velar por el interés de 23 personas que están matándose para sacar a Colo Colo campeón y eso sí merece mi respeto”.

Sobre su reacción ante los dichos de Mark González, Guede dijo que “no me afecta, no me hace daño, es problema de él. El problema lo tiene él”.

“Digo las cosas a la cara, no voy a romper esa línea (…) él sabrá por qué lo dice, la agresividad con que lo dice y el daño que quiere intentar hacer, yo también tengo familia”, dijo el adiestrador.