Villar y su salida de Colo Colo: “No me siento traicionado, sí me siento dolido”

El arquero paraguayo Justo Villar se refirió a su polémica salida de Colo Colo, donde tenía pensado terminar su carrera profesional, reconociendo sentirse “dolido” por no ser considerado por Pablo Guede para el Torneo de Transición 2017.

El experimentado golero, hoy en Nacional de Paraguay, entregó algunos detalles de su salida del elenco popular, evitando entrar en conflicto con la parte técnica y dirigencial del cuadro albo.

Consultado por si se sentía traicionado de no estar en carpeta para los desafíos del segundo semestre del ‘Cacique’, Villar declaró en diálogo con La Tercera que “eso lo van a ver los que en su momento tuvieron la decisión de decir sí o no. No me siento traicionado, sí me siento dolido”.

“No busco culpables. Trato de dar vuelta la página. Me dolió mucho como jugador, como profesional. Se dijeron cosas sin sentido (…) Había hecho planes con mi familia, incluso en algún momento hablamos con Luis Mena de hacer un partido de despedida juntos, cosa que todavía se puede dar en algún momento”, añadió.

Al momento de explicar los hechos que terminaron con su adiós de Colo Colo, el nacido en Cerrito señaló que “estaba en mis vacaciones cuando el director deportivo (el despedido Oscar Meneses) me comunica que quiere conversar conmigo sobre la posibilidad de rescisión. Me dijo que era una decisión del club y que no había vuelta atrás. No lo esperaba. Lo aceptaba pero no lo entendía. Lo puedo aceptar porque es una decisión que toman, pero no entendía la manera. Me trastocó”.

“Quise preguntar lo que pasaba. Me decían que era una decisión adoptada por la comisión, entonces él no tenía mucho que decir. Antes de esto, había hablado con Guede y me había dicho que necesitaba reforzar el puesto, porque yo volvía a casi a mitad de temporada y no sabía en qué condiciones. Paulo estaba en una situación incierta por lo que había ocurrido. Entendía que podía darse la posibilidad de que no me inscribieran y en diciembre pelear el puesto”, complementó.

Para terminar el tema, el guardameta de 40 años reveló que le planteó incluso la posibilidad a ByN de no ser inscrito para el Transición, propuesta que la concesionaria alba desestimó. “La opción se la dimos nosotros diciéndoles ‘no me anoten hasta diciembre, no pasa nada pero no quiero irme así’, y de verdad no me quería ir así. Lo que pasa es que había algo, algo tácito, por lo que ya no había vuelta atrás. Ojalá que dentro de seis meses esto sea historia y Colo Colo vuelva a ser campeón”, dijo.

Por último, Villar comentó su relación con el técnico argentino Pablo Guede, cuestionado por algunos futbolistas en cuanto al trato en el camarín.

“Con Pablo teníamos una relación de hablar mucho en su tiempo, pero después cuando me lesiono, se corta esa relación, porqué él se ocupa del equipo y los lesionados tratamos de recuperarnos (…) No sé si él pudo influir o no en mi salida. Lo que sí, sabía que tenía que traer a alguien por lo que había pasado en el último tiempo. Lo que pasa es que con esta situación a veces siento que el culpable de haber pedido el campeonato fui yo”, sentenció.