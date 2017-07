Arturo Salah: "Espero que lo que hizo Barnechea no le haga daño a la 'Roja'"

El presidente de la ANFP, Arturo Salah, admitió sentirse sorprendido por la acción que llevó a cabo el club Barnechea, de recurrir al Tribunal de la Libre Competencia (TDLC), para poder ser parte del Torneo de Transición de la Primera B.

El último campeón de la Segunda División Profesional había sido inhabilitado de jugar en la segunda categoría del balompié nacional al no poder pagar las 50 mil UF de la cuota de incorporación. Finalmente, el TDLC falló a favor del elenco del sector oriente de la capital y el ente con sede en Quilín decidió incorporar al club.

Consultado por este caso, Salah declaró a El Mercurio que "nos sorprendió, porque Barnechea sabía perfectamente cuáles eran las reglas del juego. Las bases estaban definidas desde el año pasado e incluso estaba comprometido con documentos de lo que tenía que cumplir para participar en la Primera B. Nos sorprende que haya buscado este camino para encontrar soluciones".

"No sabría decir cuáles son los fundamentos que tiene de fondo. Por lo mismo, como ANFP pondremos un recurso de reposición, encauzar esto y que se cumplan las normas (…) Es un asunto muy, muy poco grato. A todo el fútbol chileno le dolió mucho", agregó.

Incluso, el máximo dirigente del fútbol chileno manifestó su preocupación ante un futuro castigo de la FIFA a la ‘Roja’, ya que el organismo con sede en Zürich sólo reconoce al TAS como el único con atribuciones para revertir las decisiones de una Federación.

"Me preocupa que se sepa bien la verdad. Me preocupa encauzar esto y me preocupa que dirigentes irresponsables no le vayan a causar algún daño a nuestra selección. Gestionaremos todas las acciones para que no se afecte nuestra selección con una situación irresponsable", aseveró.

Para terminar, Salah aclaró que se ha trabajado para modificar el tema de la cuota de inscripción, heredada de la administración de Sergio Jadue. “En abril la empresa Econsult presentó un estudio. El Consejo estimó que había que analizar el tema y en junio la cuota se bajó a 24 mil UF, y con una modalidad de pago menos dificultosa. Esto será efectivo a partir del año que viene", sentenció.