Benjamín Kuscevic: "Nos vamos con un sabor amargo"

Benjamín Kuscevic, defensa de Universidad Católica, se mostró autocrítico por el desempeño del plantel cruzado en el opaco empate sin goles frente a Universidad de Concepción, en San Carlos de Apoquindo, en el arranque del Torneo de Transición 2017.

Tras el duelo en la precordillera, el joven zaguero declaró que "nos vamos con un sabor amargo. Preocupa (la falta de gol), pero estamos los 11 en el campo de juego y uno tiene que hacer el gol al menos, así que es responsabilidad de todos".

"Estamos conscientes que en el último tercio tenemos que mejorar nuestra precisión para terminar la jugada. En líneas generales tenemos un alto porcentaje de posesión y cantidad de remates. En las áreas se hacen las diferencias y tenemos que ser más finos", agregó.

En la misma línea, el jugador de 21 años indicó que "el último pase tiene que ser mejor, y no me cabe duda que llegarán los goles para ganar y posicionar el partido de otra forma. Estamos trabajando día a día en eso".

Por otro lado, Kuscevic también valoró lo hecho por la escuadra dirigida por Francisco Bozán. "Esperábamos ganar de local, pero la U. de Conce hizo las cosas bien. Lo positivo es tener el arco en cero, que es algo que buscábamos", dijo.

Para terminar, el defensor señaló que “hubiese sido lo justo el triunfo, nos generamos muchas ocasiones de gol, pero lamentablemente no entró el balón. Ellos se defendieron muy bien y ahora hay que pensar en lo que viene”.

En tanto, el mediocampista argentino Luciano Aued expresó que “sabemos que de local tenemos que ganar y no nos sirve el punto, pero es el inicio y debemos trabajar. Fue un partido muy duro, muy difícil, nos costó mucho. Terminamos haciendo un buen partido y debimos terminar con un gol, pero no se pudo”.

En el plano personal, el ex Racing Club indicó que “me estoy sintiendo bien, me estoy sintiendo cómodo, estoy conociendo más a mis compañeros y me he podido soltar más en el campo de juego para conducir los hilos del equipo, que es lo que me pide un poco Mario (Salas)”.