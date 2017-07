Pablo Guede: "No tuvimos la fluidez que tenemos habitualmente"

El entrenador de Colo Colo, Pablo Guede, reconoció este domingo que el cuadro albo no tuvo la fluidez que sí presentó en la Supercopa ante Universidad Católica, a la hora de explicar el opaco empate sin goles frente a Deportes Antofagasta por la primera fecha del Torneo de Transición.

Al momento de analizar el pleito jugado en el Monumental, el estratega argentino declaró que “fue un partido trabado, donde no tuvimos la fluidez que tenemos habitualmente. Ellos acumularon gente y presionaron bien en un sector del campo y, a partir de ahí, intentaban la contra”.

“En el primer tiempo abusamos de los pelotazos largos, que los habíamos entrenado y era un recurso. Luego llegamos un par de veces, pero no pudimos conectar. Y ya cuando nos expulsan a Suazo con los cambios hechos no nos quedó ningún contención. Eso vino en el peor momento, porque nos quedamos con siete de ataque e inventamos a ‘Pajarito’ (Valdés) solo ahí, pero resolvimos bien un contragolpe de cuatro contra tres”, agregó.

En la misma línea, el ex DT de Palestino y San Lorenzo señaló que “no tuvimos paciencia. Retrasamos un poco a ‘Pajarito’ y lo encontramos algo más en el segundo tiempo pero abusamos del juego en largo. Y ahí no conectamos con Valdés y el Mago (Valdivia). Lo entrenamos en la semana como una alternativa ante la presión de ellos”.

Consultado por qué tanta diferencia entre hoy y el pleito con la UC, donde les salió todo y ganaron por 4-1, el bonaerense señaló que “son dos equipos totalmente diferentes, no tiene nada que ver un partido con otro futbolísticamente. Entre Católica y Antofagasta no hay similitudes. En el fútbol lo más fácil es defenderse y lo más complicado es crear ante una defensa así, pero ojo que Antofagasta se metía atrás en momentos determinados y lo hacía muy bien”.

Para finalizar el análisis, Guede expresó que “la pelota volvía muy rápida y no la podíamos sostener en el cuarto de cancha donde hacemos daño. Tuvimos poca posesión en esa parte que es donde somos buenos. Fue más ida y vuelta y ahí no nos conviene, no hubo un dominante”.