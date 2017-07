Esta es la nómina de la Roja Sub 21 que enfrentará a Francia en septiembre

14:16 La mayoría de los convocados han disputado torneos con las selecciones Sub 17, Sub 20 y, algunos, en la reciente conquista de la China Cup 2017.

La selección chilena Sub 21 disputará el próximo 1 de septiembre un partido ante su similar de Francia, en el Parque de los Príncipes, combinado que tendrá una continua observación del cuerpo técnico del seleccionado absoluto, que encabeza Juan Antonio Pizzi.

El entrenador de la ‘Roja’ Sub 20, Héctor Robles, entregó una nómina 'local' compuesta por 20 jugadores. La mayoría de los convocados han disputado torneos con las selecciones Sub 17, Sub 20 y, algunos, en la reciente conquista de la China Cup 2017.

Según informa la ANFP, el pleito con los galos “se da en el marco del proceso de integración que lleva a cabo Pizzi con la selección principal, pensando en el paulatino ingreso de nuevos rostros al elenco que conquistó dos Copas América y el vicecampeonato de la Copa FIFA Confederaciones Rusia 2017”.

El combinado que chocará con Francia está integrado con deportistas nacidos a partir de 1996, con dos excepciones nacidos en 1995. La nómina de jugadores que actúan en el extranjero será informada en los próximos días.

Cabe consignar que los albos Gabriel Suazo y Marcos Bolados se sumarán a los trabajos del combinado luego del pleito entre el ‘Cacique’ y Deportes La Serena por la Copa Chile, a disputarse este miércoles en el Estadio Monumental.

En tanto, el mediocampista de O’Higgins Matías Sepúlveda se integrará al finalizar la participación de la selección chilena Sub 20 en la SBS International Cup 2017, en Japón.

Nómina de la ‘Roja’ Sub 21.-

ARQUEROS:

Brayan Cortés - Deportes Iquique

Gonzalo Collao - Universidad de Chile

Miguel Vargas - Deportes Santa Cruz

DEFENSAS:

Dilan Zúñiga - Everton

Luis García - Santiago Wanderers

Benjamín Kuscevic - Universidad Católica

Felipe Saavedra - San Luis de Quillota

VOLANTES:

Adrián Cuadra - Santiago Wanderers

Sebastián Díaz - Deportes Temuco

Kevin Medel - Everton

Yerko Leiva - Universidad de Chile

Pablo Galdames - Unión Española

Gabriel Suazo - Colo Colo

Jaime Carreño - Everton

Bryan Carvallo - Deportes Antofagasta

Pablo Aránguiz - Unión Española

Matías Sepulveda - O'Higgins

DELANTEROS:

Marcos Bolados - Colo Colo

Ángelo Araos - Deportes Antofagasta

Francisco Arancibia - Universidad de Chile