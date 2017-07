Benjamín Kuscevic: "Siempre es un orgullo representar a la Selección"

15:14 El defensor de la UC fue nominado para el amistoso de la Sub 21 del 1 de septiembre ante Francia.

Benjamín Kuscevic, defensor de Universidad Católica, valoró este lunes su nominación al seleccionado nacional Sub 21 para el amistoso del 1 de septiembre ante Francia y se refirió al opaco empate frente a Universidad de Concepción en el arranque del Torneo de Transición.

Respecto al llamado al combinado juvenil que chocará con los galos en el Parque de Los Príncipes, en París, el jugador de 21 años declaró en rueda de prensa que “siempre es un orgullo representar a la Selección, es para lo que uno trabaja y espero hacerlo de la mejor forma y mantener el nivel más alto posible”.

En cuanto al pobre debut en el campeonato, dejando dos puntos en San Carlos ante los del ‘Campanil’, el formado en la tienda estudiantil indicó que “fue un partido muy difícil. Creo que lo positivo es que mantuvimos el arco en cero, cosa que no se había dado con Colo Colo, sí con Rangers, pero siempre es algo muy positivo para nosotros”.

“Nos generamos más de una ocasión de gol, así que es positivo. Creo que afinando esos pequeños detalles y se vayan dando las ocasiones de gol, vamos a ser un equipo muy difícil de sobrepasar”, agregó.

En cuanto a la falta de gol, al registrar sólo dos anotaciones en los últimos tres partidos, Kuscevic señaló que “son detalles. La final con Colo Colo no la perdimos solamente por eso, fueron muchos factores. Si concuerdo que está faltando ese último detalle, ese último empujón para que la pelota entre. Pero no es tarea de un solo jugador, es una tarea que podemos tener todos”.

Para finalizar, el zaguero que tuvo un paso por el Real Madrid Castilla se refirió al próximo desafío en el Transición: Unión Española este sábado en el Estadio Santa Laura. Los 'Rojos' de Martín Palermo debutaron en el torneo con un empate 0-0 ante Santiago Wanderers, en Valparaíso.

“Unión siempre es un rival muy complicado. En general siempre nos hacen partidos muy buenos. Clásico o no, no sé. Este es un campeonato muy corto; que los tres puntos de un clásico, como dirían con la ‘U’ o con Colo Colo, dan exactamente lo mismo que con cualquier equipo que no es considerado clásico. Es prácticamente una final para nosotros, sobre todo la Unión que suele ser un rival directo, así que esperamos sacar los tres puntos”, sentenció.