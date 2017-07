Osses y los errores en la primera fecha del Transición: "No quedé con un buen sabor de boca después de lo que pasó"

El jefe de la comisión de arbitraje, Enrique Osses, comentó la polémica generada con los cobros de los jueces en la primera fecha del Torneo de Transición 2017.

Consultado a radio Cooperativa, el exárbitro afirmó que "en la primera fecha existieron errores de concentración que no son interpretativos… No quedé con un buen sabor de boca después de lo que pasó"

Al analizar las situaciones caso a caso, el colegiado habló por la fea falta de Jaime Valdés en el duelo entre Colo Colo y Antofagasta, el que no fue cobrado como expulsión por el juez Cristián Andaur.

"La tarjeta es discutible, para mi correspondía tarjeta roja, aunque finalmente queda a criterio del árbitro", manifestó.

Por lo ocurrido sobre el final del partido entre Universidad Católica y Universidad de Concepción, con un penal sancionado a favor del elenco del ‘Campanil’ y una posterior retractación del cobro.

Benjamín Kuscevic salvó con la mano a los 87’ un remate que ingresaba al arco de la UC y el árbitro Felipe González cobró lanzamiento penal. Luego jugadores de ambos elencos se abalanzaron sobre el colegiado central, quien tras conversar con el juez asistente se retractó y marcó saque de fondo para el dueño de casa. Una posición de adelanto en el origen de la jugada que terminó en la mano del zaguero estudiantil fue lo que terminó cobrando el juez.

Consultado por lo ocurrido en la precordillera, Osses explicó que hubo una desconcentración del juez asistente Rodolfo Vera.

"No recibieron comunicación de nadie… Si bien es cierto puede no resultar convincente, lo que pasó es que el asistente perdió la concentración y no supo si el pase venía de un pase o de un lateral. Vio al jugador en posición de adelanto, luego habló con el árbitro. Ellos están claros que era penal, pero antes de reanudar, el asistente le consulta si venía de jugada o de lateral y el árbitro le aclara que era un pase de Droguett, pero no hubo algún agente externo", indicó.

"El asistente perdió la concentración, no sabía de quién venía el pase…. El árbitro no supo responder, porque lo vio evidente. Se cobra el penal, y ahí el asistente le pregunta de dónde venía la pelota y ahí se aclara todo", agregó.

Osses, en tanto, también comentó el gol anulado del delantero de Palestino Roberto Guriérrez, cuando estaba totalmente habilitado en la jugada, en la derrota ‘árabe’ a manos de Audax Italiano.

"No tiene explicación lo del gol de Palestino anulado, fue un error grosero, grande. Cuesta decirlo algo a los clubes en esta situación", aseveró.

Por el penal cobrado a la Universidad de Chile ante Curicó, Osses expresó que "la mano mano en el centro de Beausejour no fue penal, pero sí la falta a Seymour. Hay un contacto y Gamboa estaba bien ubicado".