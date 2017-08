Herrera y errores arbitrales: "Sabemos que andan mal y uno los tiene que apoyar"

El arquero y capitán de Universidad de Chile, Johnny Herrera, se refirió este martes en rueda de prensa a la polémica por los cobros arbitrajes durante la primera fecha del Torneo de Transición, principalmente ante los reclamos de Palestino y Universidad de Concepción, y también comentó el eventual fallo del TAS, considerando que lo más justo es que Chile mantenga los puntos ganados por la alineación indebida de Nelson Cabrera.

El experimentado golero, que cumple hoy 18 años desde su debut profesional en la ‘U’, señaló respecto a los arbitrajes que "sabemos que andan mal y uno los tiene que apoyar. Son una arista más de esta familia que es el fútbol. Nosotros estamos con ellos, pero creo que esta vez fue justificado el revuelo por la cantidad de fallos”.

“En cuanto a Gamboa, que nos tocó a nosotros, creo que hubo una mano que pudo ser cobrada. Lo cuestionable es que no nos haya cobrado un penal que vio, como denunció el jugador de Curicó", agregó.

Respecto al ‘Caso Cabrera’, el guardameta de 34 años indicó que “es un tema difícil, lo más justo es que se queden los puntos acá. Es como en el barrio, cuando metes cuchufletas te quitan los puntos y te suspenden del campeonato. Lo que hizo Bolivia fue muy parecido, metió un jugador que no debía jugar bajo todos los puntos de la ley. Si algo no está en regla se tiene que castigar de la forma que corresponde, lo que hizo la FIFA fue lo correcto”.

Sobre un nuevo aniversario de su estreno con la casaquilla del elenco colegial, el nacido en Angol declaró que "cumplir 18 años en este club y mantenerse de la forma que estoy me llena de orgullo. Estoy feliz de participar en una institución tan bella. Ojalá poder seguir siendo parte".

Por último, Herrera habló sobre una posible partida de Gonzalo Jara, luego que Boca Juniors volviera a manifestar su interés en sus servicios, e incluso reveló que recientemente le llegó un ofrecimiento para partir al otro lado de la cordillera.

"No tengo clara la postura de Gonzalo. En lo personal me llegó hace dos semanas una propuesta por el doble de lo que gano acá pero no me quise ir por la estabilidad que tengo acá. Si le llega algo, él verá, su familia verá. Por el momento que estamos viviendo creo que es difícil que se fuera. Boca es un equipo importante pero la ‘U’ también es un equipo importante", sentenció.