Pablo Guede: "Yo los problemas los choco y por ahí es un problema"

El entrenador de Colo Colo, Pablo Guede, se refirió nuevamente a la polémica generada por los dichos del ex mundialista con la ‘Roja’ e integrante del plantel albo en el pasado Clausura, Mark González, quien señaló que “de un día para otro Guede ya ni me saludaba, es un mal educado. No es una buena persona. Es rencoroso, envidioso y muy orgulloso. Además es bipolar”.

En diálogo con radio Sonar, el estratega de origen argentino declaró que “Colo Colo tiene mucha presión, pero cuando uno lo vive de adentro se da cuenta que es tremendamente grande (…) La gente no es tonta, es consciente de todo eso y de a poquito lo va a ir encaminando. Las cosas que pasan dentro del camarín no las voy a contar. Fue un cúmulo de un montón de cosas, no es algo puntual. Pero ya no está, si eso hubiera seguido vigente ya no estaría en Colo Colo”.

“Yo los problemas los choco y por ahí es un problema. No sé si tendré que madurar con la edad, pero desde que empecé a entrenar dirigí a más de 250 personas, que hablen siete u ocho mal no creo que esté tan mal”, agregó.

Para poner punto final al tema, el estratega trasandino señaló que “cuando estoy equivocado lo primero que hago es pedir perdón. Puedo tener un montón de problemas, pero jamás me escuchaste defenestrar a alguien públicamente. No lo haré nunca”.

Además, Guede comentó lo ocurrido en el semestre pasado, cuando el elenco popular tenía una importante ventaja para consagrarse campeón del Clausura, pero finalmente cedió terreno y vio como Universidad de Chile se quedaría con la máxima consagración.

“Conforme no estoy, porque tendríamos que haber salido campeones y no lo fuimos, me firmaron para eso. Sí, quedamos segundos por un punto, pero salió campeón el archirrival y ese es un dolor que sólo sale siendo campeón”, dijo.

“Está muy bien que el hincha lo saque en cara, porque eso quiere decir que tienen el sentimiento intacto. Después cada uno tiene el derecho a hacer el análisis que quiera, cómo quiera y cuándo quiera”, sentenció.