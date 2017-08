Sebastián Jaime: "Estamos trabajando duro para dejar los tres puntos ante la UC"

Sebastián Jaime, delantero de Unión Española, adelantó este jueves el atractivo partido del fin de semana ante Universidad Católica, por la segunda fecha del Torneo de Transición, afirmando que se está “trabajando duro” para dejar los tres puntos en casa.

Tanto Unión como la UC se estrenaron en el campeonato nacional del segundo semestre con un empate. Mientras los ‘Rojos’ rescataron un 0-0 en Valparaíso ante Santiago Wanderers, los cruzados registraron el mismo marcador frente Universidad de Concepción en San Carlos de Apoquindo.

De cara al choque con los pupilos de Mario Salas, Jaime declaró que “estamos contentos de haber arrancado un torneo con otra imagen de lo que habíamos pasado por Copa Chile -eliminación ante Unión San Felipe- y ahora nos toca un rival que siempre pelea en la punta. Estamos trabajando duro para tratar de sumar de a tres esta semana”.

En cuanto a las sensaciones de volver a enfrentar a su ex club, el ariete trasandino señaló que “será el segundo partido. El semestre pasado me tocó ir a San Carlos y es un sabor especial por haber compartido un año donde hemos conseguido tres títulos y uno se queda con ese cariño del club y sobre todo de los compañeros que me brindaron grandes cosas y donde me quedé con grandes amistades”.

Respecto a la adaptación del plantel de Martín Palermo, tras la gran cantidad de salidas y arribos para los próximos desafíos, el oriundo de La Plata indicó que “fue un recambio bastante grande. De los años que estoy en el club nunca he visto que se hayan ido tantos jugadores, pero lo hicimos de la mejor manera en la pretemporada e incorporamos a los nuevos lo antes posible. El fin de semana pasado se hizo un buen trabajo y esperemos que este fin de semana podamos sumar de a tres”.

Consultado por si ahora es una ventaja tener el foco solamente en el Transición, tras la temprana eliminación en Copa Chile, el jugador de 30 años dijo que “cuando empezamos la pretemporada teníamos los objetivos claros. No se nos dio con Copa Chile y obviamente eso nos abre la posibilidad que pensemos en un solo torneo y nos enfoquemos en lograr uno de los más grandes objetivos, que es salir campeón. Esto requiere que estemos más concentrados, el partido pasado nos faltó principalmente el finiquito y esperar que este fin de semana arranquemos de buena manera para seguir arriba”.