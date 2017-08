14:30 Es uno de los desafíos que tendrá el club, dijo el DT de la U. "Si no me ilusionara, no me levantaría de la cama", graficó.

Ángel Guillermo Hoyos y la Libertadores: "Me motiva y me ilusiona ganarla"

3 August 2017 13:26

El entrenador de Universidad de Chile, Ángel Guillermo Hoyos, reconoció este jueves que ganar la Copa Libertadores con el cuadro azul es un tema que le ilusiona y aseguró estar conforme con la respuesta física y futbolística de Mauricio Pinilla en sus primeros trabajos en el CDA.

El estratega de origen argentino fue consultado de entrada por uno de los grandes desafíos que tendrá la ‘U’ el 2018: la disputa del máximo certamen continental de clubes. Para los jugadores y la dirigencia de Azul Azul ganar la Libertadores es un objetivo latente.

Respecta al tema, Hoyos también piensa que el prestigioso torneo internacional es un objetivo a cumplir, más aún si el ‘archirrival’ lo ganó hace 26 años. "Si no me ilusionara, no me levantaría de la cama. Esto motiva. La búsqueda de un objetivo es clave. Acá hay que buscar e ilusionarse. Pero paso a paso", indicó.

En tanto, Hoyos reconoció que Pinilla podría redebutar con la ‘U’ este viernes ante Deportes Temuco, luego que el ariete recibiera su pase desde Italia. “Veremos como sucede de acá a mañana. De todas maneras, hay una charla pendiente con él para definir ese aspecto”, dijo.

“Se tomará la mejor determinación para él y para el colectivo. Estoy muy conforme con lo que he visto. El conocerlo me resultó muy favorable”, agregó.

El otrora seleccionador de Bolivia también se refirió en el CDA a las últimas polémicas que han golpeado al arbitraje nacional, con errores y discutidas determinaciones tomadas en la Copa Chile y el arranque del Torneo de Transición.

“Hay que ayudar a los árbitros. Interactuar para poder crecer. Por lo general nunca hablo de ellos”, dijo de forma escueta.

Consultado por la postura de no utilizar de entrada a David Pizarro, el cordobés sólo se limitó a alabar al ‘Fantasista’. “Es un jugador diferente, que no se encuentra en cualquier lugar. De jerarquía enorme. Lo que toca sale claridad. No termino de sorprenderme con su juego y sus estadísticas”, señaló.

Por último, Ángel Guillermo Hoyos se refirió al torneo chileno, descartando que existan grandes diferencias entre los equipos grandes y el resto. “No considero que ésta sea una liga irregular. No me gustaría que un equipo gane por 6, 7 u 8 puntos de ventaja. Hay una paridad. Grandes jugadores, entrenadores y equipos, que hacen propuesta de fútbol agresiva y que todos estamos siempre muy motivados para los partidos. Son 15 finales. Es un campeonato hipercompetitivo que me encanta”, sentenció.