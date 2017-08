Enrique Osses respaldó polémicos cobros de Patricio Polic: “La evaluación es positiva”

El polémico arbitraje de Patricio Polic en el partido donde Colo Colo derrotó 4-0 a La Serena y remontó el 1-4 de la ida generó muchas críticas, ya que el colegiado anuló dos goles a los papayeros. El presidente de la Comisión de Árbitros, Enrique Osses dijo que el arbitraje tuvo una “evaluación positiva”.

Osses, consultado en Cooperativa por las polémicas jugadas donde se vio perjudicado el club de la cuarta región, explicó que en este caso existen fundamentos técnicos para poder sancionar correctamente lo que sancionaron el miércoles”. En el gol anulado de Alan Muñoz dijo que "en esta jugada podríamos sancionar al jugador de La Serena por interferir a un advesario. A (Agustín) Orión no le tapa la visión de portero, pero el jugador hace un movimiento que hace a Orión suponer qué va a hacer el jugador y se le puede sancionar. El árbitro debe determinar en una fracción de segundo si el jugador interfirió a Orión".

En el segundo tanto viciado, el ex juez aseguró que "cuando Muñoz clavó un gol de cabeza tras una acción de Rodrigo Brito, todos debemos estar de acuerdo con que Brito está en posición fuera de juego al inicio de la jugada. Disputa el balón con (Julio) Barroso y lo interfiere. No es que la pelota vaya tres metros en la altura, ellos dos disputan el balón. Hay un jugador impedido de tocar el balón porque está en fuera de juego y al cargar a Barroso, lo interfiere. Porque si no interviene, Barroso cabecea libremente el balón".

Finalmente el ex mundialista afirmó contar con el respaldo de la Conmebol y FIFA, ya que les mandó el compacto del partido y “concordaron con nosotros”.