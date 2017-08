Alexis se burló sin piedad del inglés de David Ospina en video del Arsenal

Alexis Sánchez y el arquero David Ospina, grababan aparentemente un video para redes sociales del Arsenal, cuando la pronunciación del colombiano desató la burla del chileno.

El “niño Maravilla” fue el encargado de decir “Like it” (Me gusta) y Ospina “Share it” (Comparte), pero la extraña pronunciación del portero cafetero hizo explotar de risa a Alexis.

Currently watching Ospina trying to pronounce "share" on loop. pic.twitter.com/5q0bL3vDT5