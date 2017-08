Felipe Flores, Mark González y Waldo Ponce: algunos de los ilustres cesantes del fútbol chileno que dejó el cierre de pases

11:30 Ayer a las 18 horas se puso fin al período de fichajes y varios ex mundialistas quedaron sin club, por lo que deberán buscar equipo en el extranjero. Revisa la lista completa.

Durante la jornada de ayer se cerró el libro de pases del fútbol chileno, donde jugadores como Emilio Hernández, que fichó en Audax Italiano, Dagoberto Currimilla, que firmó en Deportes Valdivia y Nicolás Berardo, que recaló en Coquimbo Unido ; fueron los últimos movimientos más destacados.

Sin embargo, desde la otra vereda varias ex figuras quedaron cesantes, siendo el caso de Felipe Flores; ex Colo Colo, Mark González, ex mundialista y campeón de América en 2016 y Waldo Ponce, pilar de la defensa de Marcelo Bielsa en su era como DT de La Roja, los más emblemáticos.

Según publicó el Sifup , el listado lo completan Hans Martínez y Luis Marín, ambos los mundialistas en Sudáfrica 2010. Pedro Morales, ex seleccionado desechado por el equipo de Pablo Guede; Lucas Domínguez, titular la pasada temporada en Unión Española; Nicolás Medina y Mathías Vidangossy, delanteros titulares en la Copa del Mundo Sub 20 de Canadá; Nery Veloso, que registra pasos por la U y Colo Colo; Francisco Castro, extremo campeón de Copa Sudamericana 2011; Ángel Rojas, campeón con la U de Sergio Markarián y ex referente de Everton; Boris Rieloff, lateral idolatrado en Audax Italiano y Juan Ignacio Duma, otrora promesa del equipo laico y que en algún momento fue tasado en USD$8 millones.

Todos estos futbolistas deberán buscar una oportunidad en el extranjero o pasarán, al menos, un semestre sin trabajo y se incorporarán al equipo del Sifup para poder seguir en forma física a la espera de una nueva oportunidad en el fútbol profesional.