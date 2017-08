[VIDEO] El US Open recordó genial punto sin mirar del “Chino” Ríos a Massú

La cuenta en Twitter del Grand Slam “US Open”, recordó hoy un magnífico punto del “Chino” Ríos a Nicolás Massú, ocurrido en el duelo entre ambos en primera ronda del certamen en su edición del año 2000.

A 23 días del inicio del torneo, el recuerdo por la red social da cuenta de una extraordinaria jugada entre ambos chilenos, la que finalmente Ríos resolvió de manera magistral.

En dicho encuentro Ríos venció a Massú por tres sets a uno.

No Look, No Problem:



On an outer court at the 2000 #USOpen, @MarceloRios75 hit this stunner hot shot ?? his countryman @massunico!



???????????? pic.twitter.com/3Hyh7gl1Ma