El desmejorado estado físico de Kobe Bryant a casi un año de su retiro del básquetbol

Diversas reacciones generó la aparición de una serie de fotos del ex basquetbolista Kobe Bryant (38 años), quien sorprendió con su desmejorado estado físico a tan solo un año de su retiro de la actividad deportiva.

Las imágenes, publicadas originalmente por el portal TMZ, corresponden a las vacaciones de la ex estrella de Los Angeles Lakers en Italia. Allí aparece en una piscina y en traje de baño, dejando en evidencia un alza de peso.

Las imágenes comenzaron a circular en las redes sociales y de manera inicial provocaron una reacción de humor por parte de Bryant, quien hizo un juego de palabras con su apodo de "Mamba Negra", cambiándolas por "Mamba gruesa" y "Mamba bestia".

"Los objetivos de la cámara pueden parecer más grandes de lo que se ven en el espejo jaja ok… ok… ok. Dadme 30 días #challengeaccepted #mambathick #mambabeast", escribió

kobe's best IG post ever only existed for 3 minutes before he deleted it pic.twitter.com/srDV2mhdBy