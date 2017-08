Mauricio Pinilla en su redebut azul: "Traté de hacer lo mejor posible y eso me tiene muy feliz"

El delantero Mauricio Pinilla se declaró satisfecho con su reestreno con la casaquilla de Universidad de Chile, en la victoria por 2-1 sobre Deportes Temuco en el Torneo de Transición, y afirmó que el cuadro azul es favorito para ganar el campeonato de este segundo semestre.

El experimentado ariete volvió a vestir la casaquilla de la ‘U’, tras 10 años desde su última aparición en el elenco donde se formó. El mundialista en Brasil 2014 jugó los 90 minutos y se vio bastante movedizo, conectándose permanentemente con los volantes.

Incluso, ‘Pinigol’ estuvo cerca de hacerse presente en el marcador. A los 60’, el ariete recibió del seleccionado Jean Beausejour, ingresó al área rival y metió un zapatazo que pasó muy cerca de la portería visitante.

Consultado por su redebut, el jugador de 33 años indicó que "traté de hacer lo mejor posible y eso me tiene muy feliz. La idea es seguir acumulando minutos. No es lo mismo correr en entrenamiento. Necesito minutos en la cancha, eso es importante".

A la hora de analizar la brega disputada en el Estadio Nacional, ‘Pinigol’ indicó que "la ‘U’ es favorita por historia, yo creo que somos los rivales a vencer, los campeones actuales, y vamos a ser siempre favoritos. Todos los equipos están a un gran nivel. Difícil que un partido termine por goleada. La presión tiene que hacer fuerte a la ‘U’".

"La ‘U’ hará un gran campeonato, pero no será fácil. Hoy dimos vuelta un partido muy complicado. Tenemos que ir pasito a pasito, encontrando el ritmo necesario para afrontar un campeonato corto en el que no se pueden perder puntos", complementó.

Por último, el ex Cagliari adelantó lo que será la visita el domingo 13 de agosto a San Luis de Quillota, por la tercera fecha del Transición. "Es un partido difícil, pero iremos a jugar nuestro fútbol. La ‘U’ no puede cambiar en base al rival ni el terreno de juego. La ‘U’ tiene una mística de juego y no podemos cambiarla", finalizó.