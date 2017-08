Gatlin tras derrotar a Bolt en los 100 metros: “Usain me ha dicho ‘felicidades te lo has merecido”

El estadounidense Justin Gatlin, nuevo campeón mundial de 100 metros con 35 años, reveló que el plusmarquista mundial, Usain Bolt -bronce-, le ha felicitado tras la carrera.

“Es todo tan irreal. Usain ha conseguido tanto en nuestro deporte que ha inspirado a otros como (Christian) Coleman para competir. me ha dicho: felicidades, te lo has merecido. Él sabe bien lo mucho que he trabajado para esto”, comentó Gatlin, que fue silbado por el público antes y después de la carrera.

El jamaiquino Usain Bolt, en tanto lamentó hoy su derrota en los 100 metros en los Mundiales de atletismo y achacó el revés, que llega justo al final de su carrera, a su comienzo en la prueba.

“La salida me mató. Normalmente mejoro con el pasar de las rondas pero eso no llegó. Y el hecho de no tenerlo (una buena salida), explica por qué perdí”, dijo a la BBC el sprinter, que no pudo sumar su duodécimo oro en justas mundiales.

“Fue hermoso, sabía que me apoyarían (el público)”, expresó el jamaiquino, que obtuvo el bronce detrás de los estadounidenses Justin Gatlin (oro) y Christian Coleman (plata).