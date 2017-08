Vidal y definición del TAS: “No me interesa, tenemos que clasificar en cancha”

El volante y referente de la Roja, Arturo Vidal, se refirió esta tarde, tras ganar la Supercopa de Alemania, a la posibilidad de que Chile pierda dos puntos en el camino a Rusia 2018, por el fallo del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), que revisa la sanción de la FIFA a Bolivia.

Vida, en conversación con radio ADN, dijo sobre la decisión que se conocerá antes del 31 de agosto, que “sinceramente no me interesa si nos quitan o nos dejan esos dos puntos“.

“Tenemos que clasificar en cancha, tenemos un gran equipo y un mes para seguir preparándonos y conseguir esos seis puntos que vienen”, dijo el “rey Arturo”.

El seleccionado nacional, además, se refirió a la situación de Colo Colo y dijo que “soy muy de piel, sé que muchas cosas que pasan en Colo Colo que no me gustan“ y agregó que “me gustaría que fuera diferente, que hubiera gente que sienta a Colo Colo y no invente cosas”.