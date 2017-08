[VIDEO] Ovación a Alexis en Wembley tras triunfo del Arsenal en la Community Shield

El delantero del Arsenal y de la selección nacional, Alexis Sánchez, fue ovacionado esta jornada en el estado de Webmbley en Londres, donde hoy el Arsenal y el Chelsea disputaron la final de la Community Shield, la que fue ganada por los “gunners”.

Sánchez, quien no estuvo citado al encuentro y lo presenció desde la tribuna, descendió a la cancha una vez finalizado el encuentro para felicitar sus compañeros de equipo.

Fue cuando se encontraba en el césped de Wembley, cuando recibió una ovación de parte de los hinchas de Arsenal, quienes aún esperan que no abandone el club.

This guy certainly enjoyed that ??#AFCvCFCpic.twitter.com/C3kx5wURsG