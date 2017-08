Octavio Rivero y fallido fichaje en Belgrano: "Estoy dolido y molesto porque me mintieron"

Octavio Rivero, delantero uruguayo de Colo Colo , se volvió a referir a su frustrado fichaje en Belgrano de Córdoba asegurando sentirse “dolido y molesto” por el actuar de la plana mayor de Blanco y Negro, quien cambió las condiciones en último momento y evitó la llegada del jugador al fútbol argentino

En diálogo con radio Cooperativa , el ariete declaró que "estoy dolido y molesto porque me dijeron una cosa y luego me mintieron, eso es lo que más me duele. No quiero hablar mucho del tema, puedo decir que dijeron una cosa y luego lo cambiaron, en la cara y eso me duele. Es la principal causa de hoy estar así. Imagínate que te mientan en la cara y luego tienes que seguir confiando en esa persona (Aníbal Mosa), es muy difícil”.

Ahora, Rivero aseguró estar enfocado en olvidar el tema cuanto antes para volver tranquilo a la disciplina de Pablo Guede y cumplir con los dos años de contrato que le quedan con el elenco popular.

“El contrato está firmado, nadie va a cambiar lo que firmé y cumpliré contrato los dos años. Lo que sí puedo decir es que luego veré cómo sigue todo", apuntó.

Respecto a su sorpresiva ausencia ayer ante O’Higgins, en Rancagua, el nacido en Treinta y Tres señaló que "yo le dije a Pablo (Guede) que me sentía mal, estoy deprimido, no tengo la cabeza para jugar este partido, no quiero perjudicar a mis compañeros, al club, a los hinchas y a todos. Puede pasar cualquier cosa, cuando está la cabeza en cualquier lado es muy difícil".

"Es difícil, porque uno siempre planea cosas y sueña con cosas que a veces porque una persona no cumple con su palabra, cuesta seguir adelante, porque imagínate que si una persona dice una cosa y después la cambia es difícil seguir confiando", agregó.

En cuanto al futuro, Rivero aclaró que “estoy feliz de cumplir el contrato, no me voy a mover de Colo Colo en dos años. Se me cerró una puerta de poder irme".