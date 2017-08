Nico Castillo explotó contra los árbitros y arriesga sanción

10:33 El ex UC apunto al arbitraje del duelo entre América y Pumas a través de su cuenta de Instagram. En México sostienen que sus comentarios podrían contravenir el código de ética de la competición.

El delantero chileno Nicolás Castillo exteriorizó su molestia con el arbitraje en la derrota de Pumas por 2-1 en su visita a América, en pleito válido por la tercera fecha del Torneo Apertura mexicano.

El ex goleador de Universidad Católica fue crítico con el árbitro Erick Yair Miranda en dos jugadas puntuales: un remate desviado por un futbolista de las ‘Águilas’ y una acción en la que aparece en el suelo tras una disputa de la pelota.

En su cuenta de Instagram, el ‘Nico’ escribió que "nadie dijo que sería fácil (y si ayudan al rival más aún). A muerte con el grupo, a seguir trabajando y mejorando".

Incluso, Castillo acompañó los videos de las jugadas polémicas con un polémico mensaje, acusando una posible intervención de una popular cadena de televisión en México.

“¡En el América vs Pumas... gana Televisa! Robo en el Azteca. Penal inexistente y un sabor a robo invaden el Azteca. Si bien nuestro equipo no fue más, no merecía perder. Una vez más el fútbol se empaña de americanismo y corrupción. Pumas contigo siempre", apuntó el ariete.

El diario deportivo Record informó que el delantero podría anunciar una sanción o multa por sus mensajes, los que según la publicación contravienen el código de ética de la liga mexicana.

Ahora, Castillo y Pumas se preparan para enfrentar este domingo en Ciudad Universitaria al puntero Lobos BUAP, por la cuarta fecha del Apertura.