Blanco y Negro amonestó a Octavio Rivero por su ausencia ante O'Higgins

Blanco y Negro sacó la voz este martes para referirse al bullado caso del delantero uruguayo Octavio Rivero, quien a fines de la semana pasada y comienzo de esta manifestó su molestia con la concesionaria que administra a Colo Colo por su frustrado fichaje en Belgrano de Argentina.

Luego que la dirigencia encabezada por Aníbal Mosa le bajara el pulgar al ofrecimiento del conjunto cordobés, principalmente por la forma de pago que ofrecía el cuadro trasandino, Rivero hizo público su descontento manifestándose “dolido y molesto porque me dijeron una cosa y luego me mintieron, eso es lo que más me duele”.

A través de un comunicado, ByN se refirió a la situación protagonizada por el nacido en Treinta y Tres y decidió amonestarlo por no ser parte de la plantilla que jugó ante O’Higgins. Además, la concesionaria decidió inhabilitar al representante del jugador en futuras negociaciones.

"La Comisión Fútbol se reunió hoy martes con Octavio Rivero, a quien se le manifestó el malestar de la institución frente a su actitud de solicitar su exclusión de la nómina para el partido contra O'Higgins. En esa línea, se le hizo llegar a Rivero una amonestación por escrito", menciona la misiva.

"Además, al faltar el respeto a nuestra institución, el señor Federico Pamparatto, representante de Rivero, ha quedado inhabilitado de sostener cualquier tipo de relación profesional con Colo Colo", agrega.

Respecto a los dichos del ariete uruguayo, donde mencionaba que le cambiaron las condiciones a última hora ante la oferta de Belgrano y le mintieron a la cara, el escrito aclaró que "no se ajustan a la verdad y son impropias de la debida relación profesional que debe existir con una institución con la historia y prestigio de Colo Colo".

"Sostenemos de forma categórica que los términos de una eventual salida del jugador Rivero no han cambiado en ningún momento. Nuestro club ha actuado siempre de buena fe, apegándose a lo estipulado contractualmente", apunta.

Para finalizar, Blanco y Negro afirmó que "el club argentino comunicó por escrito a nuestro presidente (Mosa) que no está en condiciones de hacer frente al desembolso de US$ 1,5 millones al contado por el 50% del pase del jugador, condición mínima definida por esta dirigencia".