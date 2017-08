Mauricio Pinilla usó un video para responder a los cuestionamientos del Pollo Véliz

El delantero de la U Mauricio Pinilla usó su cuenta de Twitter para responder a una crítica que realizó el exfutbolista y entrenador, Leonardo "Pollo" Véliz, sobre lo que mostró en su primer encuentro del Torneo de Transición.

"Su pierna izquierda la tiene sólo para subirse a la micro", dijo Véliz a El Deportivo de La Tercera , aludiendo a que el goleador no usaría sus dos piernas para ejecutar los tiros.

El ariete vio el cuestionamiento y le tuiteó al deportista. “Aquí le dejo un video mientras me subía a la micro”, señaló "Pinigol", quien adjuntó un video de un golazo que le hizo a Lazio justamente con la izquierda.

"La excepción de la regla. Mérito de Pinilla. Gran gol. Me gustaría ver otros de se estilo entre tantos. Deben haber pero no los he visto", le contestó Véliz.

Pinilla, en el cierre del diálogo digital, replicó y dijo que "(en) YouTube puede encontrar muchos ... saludos".

https://t.co/z8QTcxf4Z9 aquí le dejo un vídeo mientras me subía a la micro — Mauricio Pinilla (@pinigol51) 8 de agosto de 2017

La excepción de la regla. Mérito de Pinilla. Gran gol. Me gustaría ver otros d ese estilo entre tantos. Deben haber pero no los he visto. — leonardo veliz (@pollovel) 8 de agosto de 2017