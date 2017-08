Tribunal de Disciplina absolvió a Luciano Aued por su expulsión ante U. Española

El Tribunal de Disciplina de la ANFP decidió absolver al mediocampista de Universidad Católica Luciano Aued de la expulsión sufrida sobre el final del encuentro ante Unión Española, válido por la segunda fecha del Torneo de Transición 2017.

El árbitro Carlos Ulloa decidió mostrarle la roja al ex Racing Club, a los 85 minutos, al apreciar una dura entrada del argentino sobre César Pinares. Sin embargo, el jugador se defendió.

"Fue en acción de juego. El club tomará medidas... apelar que no tengo intención de golpear. Me patino y caigo. No me parece que tenga que tener un antecedente de la tarjeta roja con expulsión directa, cuando realmente no lo ameritaba, no sé si una tarjeta amarilla, porque paso muy lejos del jugador", expresó el volante defensivo el pasado lunes.

Tras la apelación del elenco de la franja, el Tribunal analizó la jugada y determinó no sancionar a Aued, quien en la jugada que terminó con su expulsión se fracturó la undécima costilla.

Ante esto, el mediocampista de 30 años está habilitado para jugar este sábado ante el líder Everton, en San Carlos de Apoquindo, aunque su presencia dependerá de la evolución del problema físico sufrido ante los pupilos de Martín Palermo.

Por otro lado, el Tribunal castigó con una fecha a Benjamín Kuscevic (Universidad Católica), Angelo Pizzorno (Unión Española) y Ezequiel Luna (Santiago Wanderers).