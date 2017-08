Brayan Véjar: "El tema de Octavio ya está cerrado"

15:11 El lateral-volante de Colo Colo también comentó que no empezó de la mejor forma en el club albo y que "si no fui considerado fue porque no estaba en mi nivel".

Brayan Véjar, lateral-volante de Colo Colo, aclaró este miércoles que el polémico tema de Octavio Rivero “está cerrado” en el plantel del 'Cacique' y comentó su paso por el cuadro albo, apuntando que ha ido de menos a más.

De entrada, el ex Huachipato fue consultado por la molestia del delantero uruguayo por su frustrado fichaje a Belgrano. Recordar que Blanco y Negro hizo pública su incomodidad por los dichos del atacante y decidió amonestar por escrito al jugador.

"El tema de Octavio ya está cerrado. Ahora está al cien por ciento enfocado en nuestro objetivo", expresó brevemente en rueda de prensa.

Consultado por su desempeño con la casaquilla del ‘Cacique’, desde su arribo en septiembre de 2016, Véjar indicó que "no partí como quise esta temporada, si no fui considerado fue porque no estaba en mi nivel. Gracias a Dios pude retomarlo y he podido sumar minutos".

Por otro lado, el jugador de 22 años fue claro en señalar que no se piensa en otra cosa que ser campeón en el Transición, más aún luego de perder un Clausura 2017 que parecía estar en el bolsillo.

“Nosotros trabajaremos para lograr el título. Estamos subiendo nuestro nivel y el equipo se ve bastante bien. Como este campeonato es corto va a ser muy complicado", apuntó.

Por último, Brayan Véjar se refirió a las primeras semanas del experimentado volante Jorge Valdivia en su retorno a Pedrero, tras 11 años. "Desde el primer minuto ha trabajado de buena forma. Trabajar al lado de este tipo de jugadores es una gran experiencia", sentenció.

Colo Colo prepara esta semana el encuentro con Palestino, a disputarse el martes 15 de agosto y válido por la tercera fecha del Torneo de Transición.