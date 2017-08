Mario Salas: "Esperamos mantener este nivel con rivales de mayor jerarquía”

El entrenador de Universidad Católica, Mario Salas, valoró este miércoles volver a los triunfos con el 3-1 sobre Rangers, que le permitió a los cruzados avanzar a octavos de final de la Copa Chile, y descartó de plano los rumores sobre una salida anticipada del banco del elenco de la franja.

Al momento de analizar la victoria sobre los talquinos, el ‘Comandante’ declaró que “para nosotros es muy importante ganar, sobretodo porque veníamos de una derrota. Es importante porque tenemos la intención de llegar lo más arriba posible en la Copa Chile. Sin duda nos ayudará con la confianza”.

“Siento que avanzamos con respecto a lo que hicimos ante Unión Española. Con un rival de la Primera B, que veníamos de ganarle, logramos hacer la diferencia que corresponde a los niveles de estos dos equipos. Esperamos mantener este nivel con rivales de mayor jerarquía”, agregó.

Por otro lado, el ex DT de Huachipato y la ‘Roja’ Sub 20 negó tener en mente dejar el banco de la UC al finalizar el Transición en diciembre próximo. Salas tiene contrato hasta fines del año 2018.

“Yo estoy bien, sé dónde estoy parado. ¿Si me voy a fin de año? No. No me molesta que se digan esas cosas, es parte del fútbol. Cuando no es Colo Colo ni la ‘U’, es Católica”, expresó el estratega.

El próximo desafío de Universidad Católica será nada menos que el actual líder del campeonato, Everton de Viña del Mar. Consultado por el cruce con los ‘ruleteros’, Salas indicó respecto al rival que “viene haciendo las cosas bien. Conocemos a Patricio Rubio, a Cuevas. Los volantes que tienen los conocemos bastante bien, que son Jaime Carreño y Kevin Medel. Hay que tener mucho cuidado, pero esperamos preparar el partido como corresponde”.