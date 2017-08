Ángel Guillermo Hoyos: "Mis jugadores están por sobre el precio de Neymar"

El entrenador de Universidad de Chile, Ángel Guillermo Hoyos, volvió a salir con una de sus particulares frases en conferencia de prensa, ésta vez a la hora de referirse al millonario traspaso del delantero brasileño Neymar al París Saint-Germain.

Consultado por el fichaje más caro de la historia (262 millones de dólares), el estratega argentino declaró este viernes en el CDA “que Neymar cueste eso es porque se paga. Si le pongo precio a los míos, seguramente están por sobre eso. Hay una valoración emocional también. Cómo procede, trabaja y respira el equipo, eso no tiene precio".

En la antesala a la visita a San Luis de Quillota, el otrora seleccionador de Bolivia tuvo palabras de elogio para el experimentado defensor y símbolo de la ‘U’, José ‘Pepe’ Rojas, quien hoy milita en la tienda ‘canaria’.

“La valoración del jugador (Pepe Rojas) es importante. Es uno de los jugadores importantes que ha dado el fútbol chileno. Ha marcado camino a nivel nacional e internacional. Le deseo lo mejor", expresó.

Respecto a si trabajó en cancha sintética para enfrentar a los pupilos de Miguel Ramírez, el cordobés señaló que "no hubo trabajo en cancha sintética, por unas situaciones físicas. No queríamos afectar muscular ni articularmente a los jugadores. Hicimos un análisis con un margen de error importante y lo hicimos por el bien del jugador"

En cuanto a la importancia que ha tomado el volante argentino-chileno Gustavo Lorenzetti en su andamiaje, Hoyos indicó que "es como Iniesta pero zurdo. Es un jugador y una persona que tiene incorporado el silencio en su ADN. Genera simpatía y confianza. Como jugador es extraordinario. Tiene una clase terrible. Es un cerebro caminante, que va, juega y lucha. Llega a las dos áreas y ahora finaliza. Nos da un plus. Estoy contento por él y por el momento que está pasando".

Otro punto que tocó, el DT de 54 años fue la opaca actuación de los equipos chilenos este año en competencias internacionales (Libertadores y Sudamericana). “El fútbol tiene evolución. A veces un resultado a nivel internacional no puede generar dudas sobre lo que pasa interiormente en un país. No es casualidad que la liga interna sea competitiva. Acá marcan un camino los 16 equipos. Católica estuvo a un paso de clasificar, le tocó un grupo difícil. Para mí hizo una Copa Libertadores magnífica. Generalizar, no me parece apropiado. Me alarma cuando se menosprecia el producto interno", dijo.

Ante esto último, Hoyos aseguró tomarse con calma la participación de la ‘U’ en la Copa Libertadores 2018. “Hay que vivir el presente, porque el futuro es un sueño. Vamos caminando. No sabemos lo que pasa, un infarto y nos vamos”, sentenció en su estilo.