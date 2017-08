Gabriel Milito y su llegada a O'Higgins: "Vengo con ganas de revertir la situación"

16:25 El mundialista argentino y ex jugador del FC Barcelona, de 38 años, tendrá en la tienda de la Sexta Región su tercera experiencia como técnico. Los rancagüinos suman tres derrotas en igual número de partidos en el Transición.

El argentino Gabriel Milito fue presentado oficialmente este lunes como nuevo entrenador de O’Higgins de Rancagua, tomando el lugar de su compatriota Cristián Arán y con la misión de levantar el pobre rendimiento del cuadro celeste en el arranque del Torneo de Transición.

El mundialista argentino y ex jugador del FC Barcelona, de 38 años, tendrá en la tienda de la Sexta Región su tercera experiencia como técnico al dirigir previamente a Estudiantes de La Plata (2015) e Independiente (2016). En el banco de los ‘Rojos’ de Avellaneda registró en 19 encuentros ocho victorias, seis empates y cinco derrotas.

"Llegamos con una ilusión muy grande. Vengo con ganas de revertir la situación, de empezar a ganar", apuntó Milito, recordando que O’Higgins suma tres derrotas (Deportes Temuco, Colo Colo y Unión Española) en el inicio de campeonato.

"Vi al plantel de seguir nuestra idea y de ir hacia adelante, lo que es bueno. Al equipo hay que darle forma y lo debemos hacer rápidamente porque el torneo está en marcha. La idea es ser protagonistas, que el rival juegue incómodo. Ir de menos a más", agregó.

Además, el ex defensor se mostró confiado en poder levantar el rendimiento. "El futbolista se entrena para ganar y cuando eso no ocurre, inevitablemente altera tu ánimo, pero cuando hay cambio de entrenador las expectativas se renuevan y eso es una buena ventaja", apuntó.

Gabriel Milito se estrenará en el banco el próximo domingo 20 de agosto nada menos que ante Everton, en el Sausalito, uno de los líderes del Transición. "El hecho de que sean punteros no significa que no los atacaremos. Los puntos no siempre reflejan la diferencia entre los equipos", finalizó.